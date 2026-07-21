БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, возник пожар, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Во Владимире — прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома… По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Авдеев в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что пожар из-за попадания БПЛА локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
На месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация.
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