Украинский БПЛА попал в квартиру многоэтажки во Владимире

По предварительным данным, жители дома не пострадали. После удара на месте начался пожар, который оперативным службам удалось быстро локализовать.
«Во Владимире — прилёт БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава области.
Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение, сейчас специалисты продолжают работу на месте происшествия. Из-за последствий атаки проводится эвакуация жильцов. Оперативные службы обследуют территорию и оценивают возможный ущерб.
Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке, однако, по предварительным данным, среди жителей пострадавших не было. После удара аварийные и оперативные службы начали проверку территории, чтобы установить возможные повреждения. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки и проводить необходимые работы.
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