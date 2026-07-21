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Пожар на 2,5 тысячи квадратов разгорелся на производственных объектах в Липецке

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется, говорится в сообщении.

19 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что огнеопасные объекты детонируют в Ставрополе из-за пожаров на промышленных объектах, возникших после атаки беспилотников ВСУ. Возгорания были зафиксированы в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на территории промзоны в северной части города.

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