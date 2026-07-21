Опасный тренд: подростков все чаще используют для совершения терактов

До 2025 года в горизонте 10 лет наблюдалось снижение уровня криминализации подростков. Однако в прошлом году все изменилось. Об этом журналистам сайта KP.RU рассказала заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.
Елена Леоненко. Фото: пресс-служба СК России.
Как уточнила спикер, уменьшалось число уголовных дел, а также количество несовершеннолетний, которых привлекали по этим делам к ответственности. Но в прошлом году ведомство впервые ощутило значимый рост числа подростков, вовлеченных в преступления.
«Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности — более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность», — подчеркивает Леоненко.
Как KP.RU писал ранее, несовершеннолетняя попыталась поджечь в Балашихе автозаправочную станцию. Она заявила, что действовала по указке неизвестного. Возбуждено уголовное дело.