Опасный тренд: подростков все чаще используют для совершения терактов

«Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности — более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность», — подчеркивает Леоненко.