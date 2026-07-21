Как украинские кураторы вербуют подростков: «Не хватает опыта сообразить, что это многоуровневая разводка»

Украинские кураторы все чаще вербуют российских подростков. Как в разговоре с журналистами KP.RU заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко, у них много разработанных в мельчайших подробностях планов.
Елена Леоненко. Фото: пресс-служба СК России.
Так, кого-то втягивают в преступления по классической схеме многоуровневой разводки. К примеру, подросткам предлагают за небольшую плату фотографировать машины и номерные знаки.
«Такие предложения “подработки”, кстати, были и до СВО — когда нелегальные сервисы “пробива” (так называют незаконную торговлю телефонами, адресами и другой личной информацией граждан, — Авт.) сверяли актуальность номеров и авто», — уточняет спикер.
Потом несовершеннолетний фотографирует объекты инфраструктуры, за сумму побольше, конечно. Однако на этом этапе, говорит зампред СК России, подростки уже все понимают.
«Сразу после этого ему поступает звонок якобы от ФСБ: “Дружок, ты куда залез? Мы видим, что тебе деньги присылают с Украины. Теперь будешь работать на нас, устанавливать этих гадов, которые тебя вовлекли…” Подростку — 14−15 лет, ему ни ума, ни жизненного опыта не хватает, чтобы сообразить, что это многоуровневая разводка. И в конце концов он идет поджигать релейный шкаф», — рассказывает Леоненко.
Еще часть подростков соглашается на преступные схемы ради денег. Причем зачастую такие молодые люди еще до общения с украинскими кураторами уже были замешаны в криминале.
«Встречаются подростки, которые еще до всего этого создали себе криптокошельки. Это один из признаков, что они и раньше участвовали в какой-то полукриминальной активности», — сообщила Леоненко.
В частности, речь про незаконной оборот наркотиков. Анонимы в интернет-чатах предлагают таким подросткам работу «спортиками» (так называют людей, которые избивают и калечат закладчиков за кражи).
«И вот этим несовершеннолетним анонимы в интернет-чатах предлагают работу “спортиками”. Они соглашаются и ждут, когда будет задание. Через несколько недель им говорят: “Такой работы пока нет. Но есть другая — поджечь релейный шкаф за несколько тысяч рублей. Готов?” Кто-то отказывается, а кто-то соглашается», — рассказала Елена Леоненко.
Как KP.RU писал ранее, в начале июля в Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку. Инцидент ограничился выгоранием только одной колонки. Взрыва не произошло. Никто из сотрудников и клиентов АЗС не пострадал.
Зампредседателя СК России Елена Леоненко — KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать».