Как украинские кураторы вербуют подростков: «Не хватает опыта сообразить, что это многоуровневая разводка»

«Сразу после этого ему поступает звонок якобы от ФСБ: “Дружок, ты куда залез? Мы видим, что тебе деньги присылают с Украины. Теперь будешь работать на нас, устанавливать этих гадов, которые тебя вовлекли…” Подростку — 14−15 лет, ему ни ума, ни жизненного опыта не хватает, чтобы сообразить, что это многоуровневая разводка. И в конце концов он идет поджигать релейный шкаф», — рассказывает Леоненко.