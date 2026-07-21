СК раскрыл статистику преступлений, совершаемых детьми и подростками

«В прошлом году мы впервые отметили ощутимый, статистически значимый рост числа несовершеннолетних, которые вовлечены в преступления. Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности — более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность», — сообщила в интервью Леоненко.