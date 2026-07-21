СК раскрыл статистику преступлений, совершаемых детьми и подростками

Более 10 тысяч подростков стали фигурантами уголовных дел в 2025 году. Об этом KP.RU сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.
По словам представитель Следкома, в суд было направлено 8 105 дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними. При чем годом ранее этот показатель составлял 7 652.
Более трети преступлений подростками составляют. хищение чужого имущества путем кражи и мошенничества. 14% составляют незаконный оборот наркотиков, а 13% — преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности личности. Остальные 39% дел проходят по другим статьям Уголовного кодекса РФ.
Почти на четверть увеличилось число уголовных дел по преступлениям, для совершения которых несовершеннолетние использовали компьютеры и другие технологические средства. Если в 2024 году было 4,8 тысячи таких, то в прошлом году — уже более 6 тысяч.
«В прошлом году мы впервые отметили ощутимый, статистически значимый рост числа несовершеннолетних, которые вовлечены в преступления. Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности — более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность», — сообщила в интервью Леоненко.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Следственном комитете зафиксировали рост насильственных преступлений в России, которые совершаются подростками.
Зампредседателя СК России Елена Леоненко — KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать».