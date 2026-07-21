Мирошник: Киев на неделе ежедневно выпускал по Белгородской области до 290 БПЛА

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские войска на минувшей неделе ежедневно выпускали по территории Белгородской области до 290 БПЛА, регион чаще всего подвергался атакам ВСУ. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом, с применением ударных беспилотников. Ежедневно регион атаковали до 290 дронов», — сказал он.
Мирошник уточнил, что за неделю от ударов ВСУ в Белгородской области пострадали 59 мирных жителей, 6 из них погибли.
Кроме того, украинские войска на неделе значительно усилили число ударов по населенным пунктам и автодорогам в Донецкой Народной Республике. «Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в селе Федоровка Володарского округа, где при ударе по жилому дому погибла семья из четырех человек: 10-летний мальчик и три женщины», — отметил собеседник агентства.
Мирошник добавил, что Киев также увеличил число ударов по густонаселенным кварталам, частному сектору и гражданским автомобилям в Херсонской области. «Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Алешкинском округе. В Алешках в результате ударов по жилым домам погибла женщина, еще шесть мирных жителей получили ранения», — выделил он.