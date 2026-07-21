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Залезли в окно по автолестнице: пожарные спасли с балкона пожилую женщину в Приморье

Пожилую женщину и еще 12 жильцов спасли на пожаре во Владивостоке.

Источник: МЧС РФ

21 июля во Владивостоке загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Невельского. К тушению привлекли 20 человек и шесть единиц техники. Из-за сильного дыма людей пришлось выводить из квартир с помощью спасательных устройств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Еще до приезда расчетов из дома успели выйти 15 взрослых и пятеро детей. Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарные поднялись по автолестнице и зашли через окно. На балконе они нашли пожилую женщину, которая не могла выбраться сама из-за густого дыма. Ее вывели на улицу сотрудники газодымозащитной службы. С помощью тех же устройств спасли еще семерых взрослых и пятерых детей, которые находились в квартирах на разных этажах.

«В 12:01 пожар полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены кухня и коридор на общей площади около 10 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Помощь врачей никому не понадобилась. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку и выясняют причину пожара, а также все обстоятельства случившегося.

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