Залезли в окно по автолестнице: пожарные спасли с балкона пожилую женщину в Приморье

Еще до приезда расчетов из дома успели выйти 15 взрослых и пятеро детей. Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарные поднялись по автолестнице и зашли через окно. На балконе они нашли пожилую женщину, которая не могла выбраться сама из-за густого дыма. Ее вывели на улицу сотрудники газодымозащитной службы. С помощью тех же устройств спасли еще семерых взрослых и пятерых детей, которые находились в квартирах на разных этажах.