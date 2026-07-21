В Ростовской области за ночь отразили атаку БПЛА ВСУ. Об этом сообщает губернатор Ростовской области в своих соц-сетях. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городе Ростове-на-Дону и 4 районах области. Воздушной атаке подверглись: Константиновский, Обливский, Боковский, Советский (сельский) районы. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара.