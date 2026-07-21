Защита обжаловала первый в России приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Как ранее сообщал ТАСС, Центральный районный суд Оренбурга 29 июня 2026 года огласил приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — общественном движении ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено), который стал первым в России. Троих молодых людей — владельца, администратора и арт-директора бара Pose — признали виновными, назначив наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительным наказанием стало ограничение свободы, а также запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере развлечений, общественного питания и досуга населения.