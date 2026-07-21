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Защита обжаловала первый в России приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

В Центральном районном суде Оренбурга сообщили о несогласии стороны защиты с решением.

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — общественном движении ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено), который стал первым в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

«Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором», — сказано в сообщении.

Детали апелляционной жалобы в пресс-службе суда не раскрыли.

Как ранее сообщал ТАСС, Центральный районный суд Оренбурга 29 июня 2026 года огласил приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — общественном движении ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено), который стал первым в России. Троих молодых людей — владельца, администратора и арт-директора бара Pose — признали виновными, назначив наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительным наказанием стало ограничение свободы, а также запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере развлечений, общественного питания и досуга населения.

Суд установил, что фигуранты дела проводили в ночном клубе мероприятия с целью продолжения деятельности ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено). В заведении демонстрировали принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения.