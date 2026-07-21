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В российском городе после атаки БПЛА загорелся лес

В Ростовской области минувшей ночью отражена воздушная атака.

В Ростовской области минувшей ночью отражена воздушная атака. Средства ПВО уничтожили беспилотники и ракеты в Ростове-на-Дону и четырех районах — Константиновском, Обливском, Боковском и Советском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Милютинском районе от падения обломков сбитого БПЛА загорелся лес. По словам главы региона, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет. На месте продолжаются работы по тушению пожара.

Информация о количестве сбитых целей не уточняется. Обстановка в регионе остается на контроле оперативных служб.

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