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Медведь растерзал пожилую семейную пару во время отдыха в Канаде

Путешествие на рыбалку для пожилой семейной пары из Канады закончилось трагедией. В провинции Квебек медведь напал на 70-летних супругов, которые отправились отдыхать к озеру Мактавиш.

Источник: Life.ru

Как сообщает The Sun, Джей и Деб Макдональд приехали к водоёму в середине июля. Через некоторое время родственники перестали получать от них сообщения и звонки, после чего обратились за помощью к полиции.

Начались поиски пропавших туристов. Спасатели обнаружили останки двух человек: тело Джея нашли у берега озера, а Деб — рядом с домиком, где супруги остановились на отдых. Правоохранители установили, что причиной гибели стало нападение медведя. Животное удалось обнаружить спустя несколько дней после трагедии и ликвидировать.

При этом полиция пока официально не подтвердила личность погибших, хотя родственники уже заявили, что обнаруженные останки принадлежат супругам Макдональд.

Ранее Life.ru писал, что в Магаданской области медведь напал на мужчину возле посёлка Ола и растерзал его. На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты охотнадзора, которые начали проверку обстоятельств трагедии.

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