Медведь растерзал пожилую семейную пару во время отдыха в Канаде

Как сообщает The Sun, Джей и Деб Макдональд приехали к водоёму в середине июля. Через некоторое время родственники перестали получать от них сообщения и звонки, после чего обратились за помощью к полиции.
Начались поиски пропавших туристов. Спасатели обнаружили останки двух человек: тело Джея нашли у берега озера, а Деб — рядом с домиком, где супруги остановились на отдых. Правоохранители установили, что причиной гибели стало нападение медведя. Животное удалось обнаружить спустя несколько дней после трагедии и ликвидировать.
При этом полиция пока официально не подтвердила личность погибших, хотя родственники уже заявили, что обнаруженные останки принадлежат супругам Макдональд.
Ранее Life.ru писал, что в Магаданской области медведь напал на мужчину возле посёлка Ола и растерзал его. На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты охотнадзора, которые начали проверку обстоятельств трагедии.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.