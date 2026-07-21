Жалобу по делу пилота, посадившего самолет в поле, рассмотрят в кассации

Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.