13-летняя девочка пострадала в ДТП после уроков вождения отца

По данным следствия, в 2023 году фигурант приобрел питбайк и начал обучать 13-летнюю дочь управлению транспортным средством, для которого требуется водительское удостоверение. 6 июня 2026 года девочка, оставшись без контроля отца, попала в ДТП и получила телесные повреждения.