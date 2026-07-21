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13-летняя девочка пострадала в ДТП после уроков вождения отца

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Ермаковское.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Ермаковское. Мужчину подозревают в вовлечении несовершеннолетней в действия, представляющие опасность для жизни, сообщили в региональном ГСУ СК.

По данным следствия, в 2023 году фигурант приобрел питбайк и начал обучать 13-летнюю дочь управлению транспортным средством, для которого требуется водительское удостоверение. 6 июня 2026 года девочка, оставшись без контроля отца, попала в ДТП и получила телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.