Группа мужчин пригласила подростка на день рождения и изнасиловала его

В пакистанской провинции Пенджаб, в округе Рахим-Яр-Хан, произошло жестокое преступление: 18-летний учащийся стал жертвой коллективного нападения после того, как его хитростью завлекли на вечеринку по случаю дня рождения. Информацию распространило новостное агентство The Current.
Согласно показаниям потерпевшего, знакомые пригласили его в частное жилье, объяснив это празднованием дня рождения. Однако на месте ему подмешали в напиток наркотические вещества, после чего группа лиц совершила над ним насильственные действия, а затем оставила его на обочине дороги.
Правоохранительные органы уже инициировали уголовное разбирательство по данному факту. В рамках следствия был задержан один из подозреваемых, которого идентифицировали как Хаммада Акрама. Еще трое фигурантов дела, после непродолжительного содержания под стражей, были отпущены под залог.
Отец пострадавшего молодого человека в своем заявлении указал, что нападавшие пытались расправиться с его сыном и после совершения самого преступления. Он также обратил внимание, что помещение, где произошло преступление, было забрызгано кровью. Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия.
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