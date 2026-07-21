Группа мужчин пригласила подростка на день рождения и изнасиловала его

Согласно показаниям потерпевшего, знакомые пригласили его в частное жилье, объяснив это празднованием дня рождения. Однако на месте ему подмешали в напиток наркотические вещества, после чего группа лиц совершила над ним насильственные действия, а затем оставила его на обочине дороги.