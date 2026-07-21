16-летний водитель без прав отправится в колонию за ДТП с погибшей

В Новосибирской области суд вынес приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в смертельном ДТП. Авария произошла 5 июля 2025 года в Новосибирском районе на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецк», сообщили в региональном СК.
Подросток за рулем Toyota Allion столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате погибла 17-летняя девушка, еще один человек получил тяжкие травмы. Юноша не имел водительских прав.
Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, подростку запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.