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16-летний водитель без прав отправится в колонию за ДТП с погибшей

В Новосибирской области суд вынес приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в смертельном ДТП.

В Новосибирской области суд вынес приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в смертельном ДТП. Авария произошла 5 июля 2025 года в Новосибирском районе на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецк», сообщили в региональном СК.

Подросток за рулем Toyota Allion столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате погибла 17-летняя девушка, еще один человек получил тяжкие травмы. Юноша не имел водительских прав.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, подростку запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.