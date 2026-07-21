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Вода отступила от дач в омском Осташково

Властям удалось справиться с последствиями паводка.

Источник: Om1 Омск

В Омской области удалось справиться с последствиями паводков на дачных участках. В региональном управлении МЧС на оперативном совещании в правительстве доложили, что вода полностью покинула территории садоводческих товариществ в Осташково и соседних поселков.

В ГУ МЧС по Омской области пояснили, что устранение подтоплений стало возможным благодаря скоординированным действиям спасательных служб, муниципальных властей, поставщиков ресурсов и контролирующих инстанций.

Сформированный оперативный штаб, объединяющий представителей регионального ГУ МЧС, администрации Омска, ТГК-11, министерства региональной безопасности, областных министерств природных ресурсов и энергетики, а также прокуратуры, продолжает мониторинг ситуации, чтобы предотвратить возникновение новых затоплений.

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