Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелся лес

Ночная атака на Ростовскую область была отражена силами противовоздушной обороны. Беспилотники и ракеты уничтожили над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По его словам, под ударом оказались Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы. Также воздушная атака была зафиксирована в самом Ростове-на-Дону.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городе Ростове-на-Дону и 4 районах области», — сообщил глава региона.

Последствия падения обломков зафиксировали в Милютинском районе. Там произошло возгорание леса, однако угрозы для населённых пунктов нет. Пострадавших в результате атаки не оказалось. Сейчас специалисты продолжают тушить пожар и контролируют ситуацию на месте. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий происшествия.

Ранее Life.ru писал, что во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. В момент удара внутри помещения никого не было. После атаки в квартире начался пожар площадью около 25 квадратных метров. Спасатели быстро локализовали возгорание, а жильцов дома эвакуировали для безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше