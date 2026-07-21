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Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с органами

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Изменения в работе авиагавани ввели в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

— Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, — добавили в Telegram-канале.

15 июля агентство также сообщало об ограничениях в семи российских авиагаванях. Среди них были аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар.

Кроме того, 12 июля из-за грозы более 150 рейсов в Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. В связи с этим некоторым прибывающим самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.

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