Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с органами

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Изменения в работе авиагавани ввели в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.
— Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, — добавили в Telegram-канале.
15 июля агентство также сообщало об ограничениях в семи российских авиагаванях. Среди них были аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар.
Кроме того, 12 июля из-за грозы более 150 рейсов в Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. В связи с этим некоторым прибывающим самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.