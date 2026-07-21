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87-летняя омичка вышла на улицу и пропала

Она вышла из пансионата в городке Нефтяников.

Источник: ПСО "Доброспас-Омск"

В Омске пропала 87-летняя Раиса Ивановна Сергиенко. Как сообщили в ПСО «Доброспас-Омск», 20 июля 2026 года она вышла из пансионата «Сударушка», расположенного на улице Поселковая, 1 В, и до сих пор не вернулась. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. Ходит с трудом, использует трость. Была одета в костюм голубого цвета, платок и красные тапочки.

Всех, кто видел Раису Ивановну или знает о её местонахождении, просят звонить по номеру 102 или по телефонам, указанным в ориентировке.