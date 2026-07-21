Mercedes вылетел в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе в Москве

Автомобиль Mercedes вылетел через ограждение в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».
В результате инцидента пострадал один человек, сообщается в публикации.
Днем ранее один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Hyundai и Isuzu на МКАД в районе развязки с Коммунарским шоссе.
До этого два человека погибли после опрокидывания мотоцикла на мосту в Лужниках. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель потерял управление. Байк сначала врезался в дорожное ограждение, а затем — в бетонные блоки.