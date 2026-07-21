Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mercedes вылетел в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе в Москве

Автомобиль Mercedes вылетел через ограждение в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Автомобиль Mercedes вылетел через ограждение в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

В результате инцидента пострадал один человек, сообщается в публикации.

Днем ранее один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Hyundai и Isuzu на МКАД в районе развязки с Коммунарским шоссе.

До этого два человека погибли после опрокидывания мотоцикла на мосту в Лужниках. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель потерял управление. Байк сначала врезался в дорожное ограждение, а затем — в бетонные блоки.