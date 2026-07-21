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Силы ПВО за ночь сбили 209 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская и Рязанская области.

Кроме того, дроны были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.

До этого ВСУ ударили по автобусу в белгородском Шебекине. В результате медицинская помощь потребовалась 27 пассажирам, 25 пострадавших были госпитализированы.

Помимо этого, 18 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения.

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