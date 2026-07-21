СК возбудил уголовное дело после нападения подростков на мужчину в Сургуте

В Сургуте группа подростков избила мужчину возле многоквартирного дома на улице Тюменский тракт. Конфликт произошел после того, как потерпевший сделал молодым людям замечание из-за шума, сообщили в следственном управлении СК по ХМАО-Югре.
По данным правоохранителей, инцидент зафиксирован в соцсетях. Следственный отдел по Сургуту возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей нападавших. Расследование продолжается.