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СК возбудил уголовное дело после нападения подростков на мужчину в Сургуте

В Сургуте группа подростков избила мужчину возле многоквартирного дома на улице Тюменский тракт.

В Сургуте группа подростков избила мужчину возле многоквартирного дома на улице Тюменский тракт. Конфликт произошел после того, как потерпевший сделал молодым людям замечание из-за шума, сообщили в следственном управлении СК по ХМАО-Югре.

По данным правоохранителей, инцидент зафиксирован в соцсетях. Следственный отдел по Сургуту возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей нападавших. Расследование продолжается.