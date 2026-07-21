Удар отражён: Российский кулак ПВО сжёг 209 «птичек» ВСУ за одну ночь

Несмотря на плотный огонь зенитчиков, обломки некоторых летательных аппаратов достигли земли. В частности, в Ростовской области вспыхнул пожар после падения фрагментов дрона. Также Life.ru писал, что во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. В момент удара внутри помещения никого не было. После атаки в квартире начался пожар площадью около 25 квадратных метров. Спасатели быстро локализовали возгорание, а жильцов дома эвакуировали для безопасности.