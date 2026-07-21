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Удар отражён: Российский кулак ПВО сжёг 209 «птичек» ВСУ за одну ночь

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали масштабную атаку. Над регионами страны и морскими акваториями перехвачено почти двести десять вражеских дронов самолётного типа.

Источник: Life.ru

Уничтожение аппаратов велось на широком фронте дежурными расчётами ПВО. В сводке оборонного ведомства фигурируют Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская области, Московский регион, а также Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, цели сбивались над Республикой Крым, Азовским и Чёрным морями.

В Московской зоне ответственности расчёты нейтрализовали значительную часть волны, направленную на столицу. Интенсивные бои в воздухе шли также над Курской и Ростовской областями. Брянское направление вновь приняло на себя один из главных ударов противника.

Все сбитые объекты относились к категории БПЛА самолётного типа. Дежурные смены работали непрерывно в течение всей ночи, обеспечивая прикрытие критически важных объектов и населённых пунктов от массированного удара.

Несмотря на плотный огонь зенитчиков, обломки некоторых летательных аппаратов достигли земли. В частности, в Ростовской области вспыхнул пожар после падения фрагментов дрона. Также Life.ru писал, что во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. В момент удара внутри помещения никого не было. После атаки в квартире начался пожар площадью около 25 квадратных метров. Спасатели быстро локализовали возгорание, а жильцов дома эвакуировали для безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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