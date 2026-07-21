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В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся лес, идет тушение пожара

В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес, специалисты тушат пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес, специалисты тушат пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что угрозы населенным пунктам нет. Пострадавших в результате пожара также нет.

Всего, по словам губернатора, в ночь на вторник в ходе отражения воздушной атаки на регион дроны и ракеты были уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Константиновском, Обливском, Боковском и Советском.

Во вторник утром Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 209 украинских БПЛА, в том числе над Ростовской областью.

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