В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся лес, идет тушение пожара

В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес, специалисты тушат пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он отметил, что угрозы населенным пунктам нет. Пострадавших в результате пожара также нет.
Всего, по словам губернатора, в ночь на вторник в ходе отражения воздушной атаки на регион дроны и ракеты были уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Константиновском, Обливском, Боковском и Советском.
Во вторник утром Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 209 украинских БПЛА, в том числе над Ростовской областью.