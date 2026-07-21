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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 209 дронов ВСУ над регионами страны

Российские военные за ночь 21 июля сбили над регионами РФ 209 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 21 июля 209 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные сбивали вражеские дроны в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Сутками ранее, напомним, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 381 украинский беспилотник над регионами страны.

До этого сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на Москву. На столицу летело свыше 400 дронов. Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник пообещал Киеву за это отдельный ответ российских военных.

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