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Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

63‑летний водитель не смог удержать транспортное средство на дороге — причиной стало несоблюдение безопасной скорости.

Трагедия на трассе М‑12: в Ардатовском округе Нижегородской области 20 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального подразделения ГИБДД.

Авария произошла с участием бензовоза марки SITRAK. По данным ведомства, 63‑летний водитель не смог удержать транспортное средство на дороге — причиной стало несоблюдение безопасной скорости. В итоге грузовик врезался в колесоотбойный брус.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось: медики зафиксировали его смерть. Согласно предварительным выводам, причиной гибели стала острая сердечно‑сосудистая недостаточность. Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать все детали происшествия.

Ранее жуткое ДТП произошло на Казанском шоссе в Нижегородской области. Из-за столкновения грузовика и легковушки топливо разлилось на проезжую часть.