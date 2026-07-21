Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Трагедия на трассе М‑12: в Ардатовском округе Нижегородской области 20 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального подразделения ГИБДД.
Авария произошла с участием бензовоза марки SITRAK. По данным ведомства, 63‑летний водитель не смог удержать транспортное средство на дороге — причиной стало несоблюдение безопасной скорости. В итоге грузовик врезался в колесоотбойный брус.
На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось: медики зафиксировали его смерть. Согласно предварительным выводам, причиной гибели стала острая сердечно‑сосудистая недостаточность. Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать все детали происшествия.
Ранее жуткое ДТП произошло на Казанском шоссе в Нижегородской области. Из-за столкновения грузовика и легковушки топливо разлилось на проезжую часть.