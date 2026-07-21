В Чили из-за ливней погибли десять человек, объявлено ЧП

В Чили из-за экстремальных ливней, обрушившихся на страну в минувшие выходные, погибли десять человек. Еще 17 получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести, сообщил заместитель министра внутренних дел Максимо Павес.
По его словам, в воскресенье за час выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Стихия разрушила более 1100 домов, поднявшиеся реки блокируют дороги. В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.
Спасатели продолжают поисковые работы. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и не покидать дома без крайней необходимости. Объем ущерба уточняется. Инфраструктура серьезно пострадала, на месте работают экстренные службы.