Водитель скончался за рулем от острой сердечной недостаточности на трассе М‑12

Вчера, 20 июля, в Ардатовском округе автомобилист скончался за рулем от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
На 378 километре трассы М-12 произошла смертельная авария. 63-летний водитель грузовика Sitrak неправильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением и наехал на колесоотбойник.
По приезде скорой помощи бригада медиков констатировала смерть мужчины. Предварительной причиной стала острая сердечная недостаточность.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Дзержинске ищут виновника ДТП, в котором погибли два человека.