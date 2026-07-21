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Водитель скончался за рулем от острой сердечной недостаточности на трассе М‑12

Авария произошла в Ардатовском округе.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 20 июля, в Ардатовском округе автомобилист скончался за рулем от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

На 378 километре трассы М-12 произошла смертельная авария. 63-летний водитель грузовика Sitrak неправильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением и наехал на колесоотбойник.

По приезде скорой помощи бригада медиков констатировала смерть мужчины. Предварительной причиной стала острая сердечная недостаточность.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Дзержинске ищут виновника ДТП, в котором погибли два человека.