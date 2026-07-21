17-летний подросток утонул в Красноярском крае

В Красноярском крае 17-летний подросток утонул в реке. Это уже пятый погибший ребёнок за лето. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным ведомства, утром 21 июля из реки Четь в Боготольском округе, недалеко от села Леонтьевка, спасатели достали тело 17-летнего парня.
Спасатели вновь призывают родителей усилить контроль за детьми. Напоминают: купаться можно только на официальных пляжах, нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и оставлять детей без присмотра.
Ранее мы сообщали, что стали известны подробности гибели девушки в озере под Красноярском.
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