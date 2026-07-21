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В Канаде обвинили США в загрязнении воздуха из-за пожаров в Вашингтоне и Орегоне

В канадской провинции Британская Колумбия выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в своей стране, пишет The Guardian.

Источник: AP Photo/Andy Bao

В службе по борьбе с лесными пожарами в провинции Британская Колумбия заявили, что дым от американских пожаров пересекает границу и перемещается на север: «Большая часть этого дыма распространяется от пожаров к югу от канадско-американской границы в штатах Вашингтон и Орегон».

По данным Северо-Западного межведомственного координационного центра США, в Орегоне и Вашингтоне зафиксированы 22 крупных очага возгорания. В Британской Колумбии действуют предупреждения о загрязнении воздуха в приграничных Кутеней-Лейк и Крэнбрук.

17 июля Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами». По его словам, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.

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