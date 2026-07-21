В Милютинском районе Дона загорелся лес после падения обломков БПЛА

В ночь на 21 июля в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар, ставший следствием атаки беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
По его словам, жертв и пострадавших нет, угрозы для жилых поселений также не возникло. На месте уже работают пожарные расчеты, которые тушат огонь.
Ранее стало известно, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили дроны и ракеты в небе над Ростовом, а также над территориями Константиновского, Обливского, Боковского и Советского районов области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше