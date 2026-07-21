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Слюсарь: в Ростовской области после падения обломков дронов ВСУ загорелся лес

Российские войска отбили ночную атаку ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Из-за падения обломков украинских беспилотников в Милютинском районе Ростовской области утром 21 июля загорелся лес. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава Ростовской области добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. Вместе с тем, населенным пунктам пламя не угрожает. Пожарные тушат возгорание.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили за ночь 21 июля 209 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отчитался президенту России Владимиру Путину о выполнении личного поручения президента. Глава региона отметил, что трассу, по которой снабжают Крым, полностью защитили от дронов.

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