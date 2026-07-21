Мать купила 13-летнему сыну мотоцикл и попала под статью

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении женщины, купившей мотоцикл своему 13-летнему сыну. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
По данным следствия, в конце 2025 года мать приобрела подростку мотоцикл с объемом двигателя 110 кубических сантиметров. 30 апреля 2026 года в поселке Даурия юноша, управляя этим транспортным средством, совершил наезд на 6-летнего мальчика. Ребенок получил множественные травмы средней степени тяжести.
Женщине инкриминируется ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.