Мать купила 13-летнему сыну мотоцикл и попала под статью

По данным следствия, в конце 2025 года мать приобрела подростку мотоцикл с объемом двигателя 110 кубических сантиметров. 30 апреля 2026 года в поселке Даурия юноша, управляя этим транспортным средством, совершил наезд на 6-летнего мальчика. Ребенок получил множественные травмы средней степени тяжести.