Квартира в Новосибирске загорелась от электросамоката

Как выяснили дознаватели МЧС, причиной пожара стало самовозгорание батареи электросамоката, находившегося в квартире. Спасатели напоминают владельцам электросамокатов, что их ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра во время заряда, и не заряжать самокаты ночью, когда все спят.
Виталий Злодеев.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше