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Квартира в Новосибирске загорелась от электросамоката

Сегодня, 21 июля, в 4 часа утра в пятиэтажке на улице Вертковская в Новосибирске произошел пожар. Прибывшие на место пожарные спасли четыре человека и за 23 минуты ликвидировали возгорание.

Источник: МЧС РФ

Как выяснили дознаватели МЧС, причиной пожара стало самовозгорание батареи электросамоката, находившегося в квартире. Спасатели напоминают владельцам электросамокатов, что их ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра во время заряда, и не заряжать самокаты ночью, когда все спят.

Виталий Злодеев.

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