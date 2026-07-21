Пилота госпитализировали после крушения самолета на дом

По предварительным данным, пилот пытался дотянуть до ближайшего летного поля, но не рассчитал траекторию. После удара о крышу мужчину госпитализировали. Информации о пострадавших на земле пока нет — неизвестно, находился ли кто-то в доме в момент происшествия.