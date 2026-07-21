Пилота госпитализировали после крушения самолета на дом

В Хьюстоне, штат Техас, легкомоторный самолет Piper J-3 Cub совершил жесткую посадку на крышу жилого дома. Инцидент произошел утром в понедельник, пилот был единственным человеком на борту, сообщает ABC со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса.
По предварительным данным, пилот пытался дотянуть до ближайшего летного поля, но не рассчитал траекторию. После удара о крышу мужчину госпитализировали. Информации о пострадавших на земле пока нет — неизвестно, находился ли кто-то в доме в момент происшествия.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Причины инцидента устанавливаются. Подробности о состоянии пилота не раскрываются.