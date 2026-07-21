В Липецке на территории производства произошел пожар

«В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке», — написал он.
Огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Как отметил Артамонов, к месту возгорания были направлены дополнительные силы спасательных подразделений. На месте также работают все оперативные службы.
Губернатор уточнил, что, согласно информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше