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В Липецке на территории производства произошел пожар

В Липецке зафиксирован пожар на территории производственных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке», — написал он.

Огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Как отметил Артамонов, к месту возгорания были направлены дополнительные силы спасательных подразделений. На месте также работают все оперативные службы.

Губернатор уточнил, что, согласно информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

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