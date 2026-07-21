Мошенники начали выманивать у нижегородцев деньги от лица Михаила Пучкова

В качестве примера чиновник показал подозрительное сообщение и напомнил, что злоумышленники могут выдавать себя за кого угодно — вплоть до классного руководителя ребёнка. Среди более изощрённых схем — использование дипфейков: например, преступники отправляли видеокружок, где будто бы сам министр просит срочно решить проблему.