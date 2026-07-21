Мошенники начали выманивать у нижегородцев деньги от лица Михаила Пучкова

Михаил Пучков, министр образования Нижегородской области, сообщил о случаях рассылки мошеннических сообщений от его имени: в них просят о «помощи» и требуют перевести деньги.
В качестве примера чиновник показал подозрительное сообщение и напомнил, что злоумышленники могут выдавать себя за кого угодно — вплоть до классного руководителя ребёнка. Среди более изощрённых схем — использование дипфейков: например, преступники отправляли видеокружок, где будто бы сам министр просит срочно решить проблему.
Министр призвал соблюдать цифровую гигиену и действовать по чёткому алгоритму: при подозрительном сообщении или звонке сразу прекратить диалог, подождать 10 минут, чтобы улеглись эмоции, а затем самостоятельно связаться с человеком по проверенному номеру или через видеосвязь.
Особую опасность такие схемы представляют для детей — они склонны безоговорочно верить «авторитетным» собеседникам. Для защиты несовершеннолетних Пучков рекомендует регулярно проговаривать с ними правила безопасности, отрабатывать их в формате игры и ввести в семье кодовое слово.
«Основа цифровой безопасности — личная бдительность», — подчеркнул Михаил Пучков.
Ранее нижегородка лишилась 2,5 миллионов рублей после общения на сайте знакомств.