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Беспилотник ВСУ попал в квартиру жилого дома во Владимире

Украинский дрон попал в квартиру жилого дома во Владимире, там начался пожар. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Украинский дрон попал в квартиру жилого дома во Владимире, там начался пожар. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Жильцов многоэтажки эвакуировали, на месте работают оперативные службы.

Открытое горение площадью около 25 квадратных метров ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Авдеев в своем канале в МАКС.

Украинская армия ранее атаковала Чебоксары беспилотниками «Лютый». По словам очевидцев, дрон попал в квартиру в жилом доме на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Жителей эвакуировали. По данным СМИ, повреждения получили восемь квартир.

До этого в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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