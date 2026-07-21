Беспилотник ВСУ попал в квартиру жилого дома во Владимире

До этого в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.