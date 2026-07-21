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ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду

Вооруженными силами Украины были осуществлены новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

Источник: РИА "Новости"

Согласно предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. В оперативном штабе уточнили, что в настоящее время оперативные службы устанавливают подробности последствий атаки.

В 2:27 по московскому времени сигнал ракетной опасности был введен в Шебекинском округе, а в 2:31 мск — на территории Белгорода и Белгородского района. Отмена предупреждения об угрозе произошла в 2:47 мск.

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