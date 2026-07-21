ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду

Согласно предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. В оперативном штабе уточнили, что в настоящее время оперативные службы устанавливают подробности последствий атаки.
В 2:27 по московскому времени сигнал ракетной опасности был введен в Шебекинском округе, а в 2:31 мск — на территории Белгорода и Белгородского района. Отмена предупреждения об угрозе произошла в 2:47 мск.
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