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КСИР раскрыл последствия ударов по объектам США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его подразделения атаковали американские системы ПВО, средства связи и точки базирования дронов на территории Кувейта. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации источника, удары пришлись по радару раннего предупреждения, радиолокационной системе противоракетной обороны, телекоммуникационному центру, спутниковой связи и зенитному комплексу Patriot, расположенным на базе Ахмед Аль-Джабер.

Также в КСИР утверждают, что им удалось уничтожить ангар с разведывательно-ударными беспилотниками MQ-9 на авиабазе Али Аль-Салем.

В заявлении Корпуса подчеркивается: операция проводилась для ликвидации американского радиолокационного контроля в регионе, чтобы обеспечить последующие атаки с использованием баллистических ракет и беспилотников.

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