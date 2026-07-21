КСИР раскрыл последствия ударов по объектам США в Кувейте

По информации источника, удары пришлись по радару раннего предупреждения, радиолокационной системе противоракетной обороны, телекоммуникационному центру, спутниковой связи и зенитному комплексу Patriot, расположенным на базе Ахмед Аль-Джабер.
Также в КСИР утверждают, что им удалось уничтожить ангар с разведывательно-ударными беспилотниками MQ-9 на авиабазе Али Аль-Салем.
В заявлении Корпуса подчеркивается: операция проводилась для ликвидации американского радиолокационного контроля в регионе, чтобы обеспечить последующие атаки с использованием баллистических ракет и беспилотников.