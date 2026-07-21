Губернатор Гусев сообщил о сбитии БПЛА в небе над Воронежем

Беспилотник был сбит над Воронежем прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Люди не пострадали, разрушений не зафиксировано. На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.
По информации Минобороны, всего в ночь на 21 июля над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 209 украинских бесплотников самолетного типа.
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