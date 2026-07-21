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В США легкий самолет жестко приземлился на крышу дома

В понедельник в Хьюстоне, штат Техас, произошло необычное происшествие: небольшой самолёт совершил посадку прямо на крышу жилого дома.

В понедельник в Хьюстоне, штат Техас, произошло необычное происшествие: небольшой самолёт совершил посадку прямо на крышу жилого дома. Пилот был доставлен в больницу, о чём сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные департамента общественной безопасности Техаса.

«Пилот попал в медицинское учреждение после того, как утром в понедельник посадил воздушное судно на крышу частного дома в районе Хьюстона», — уточнили в телеканале.

Согласно информации, предоставленной департаментом, пилот пытался приземлиться на ближайшем аэродроме. ABC также отмечает со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), что в инциденте участвовал лёгкий двухместный самолёт модели Piper J-3 Cub.

«На борту находился только пилотвЂ¦ Пока неизвестно, были ли люди в доме на момент происшествия, а также есть ли пострадавшие», — добавили в телеканале, подчеркнув, что расследование инцидента продолжается.

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