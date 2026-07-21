Очевидцы потушили пожар в гараже под Нижнекамском, где мужчина получил ожоги

Пожар потушили очевидцы при помощи порошкового огнетушителя. Они рассказали прибывшим на место пожарным, что у входа в гараж произошло возгорание жидкого битумного прайма. Хозяин гаража получил ожоги.
«У входа в гараж обнаружены следы горения разлитого жидкого прайма на площади 0,5 кв.м., тушение осуществлено порошковым огнетушителем. Пострадавший мужчина был госпитализирован с диагнозом “ожог второй степени 20% тела (руки, туловище, лицо)” и доставлен в хирургическое отделение НЦРМБ г. Нижнекамске в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращением с огнем. К ликвидации последствий пожара привлекались: от РСЧС — 16 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 7 человек и 3 единицы техники.