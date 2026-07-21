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В Пакистане за сутки из-за ливней погибло девять человек

За последние сутки в Пакистане из-за проливных дождей и связанных с ними происшествий погибли не менее девяти человек.

За последние сутки в Пакистане из-за проливных дождей и связанных с ними происшествий погибли не менее девяти человек. Эти данные обнародовало Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Согласно отчету ведомства, шесть человек стали жертвами разгула стихии в провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе. Еще трое погибли на севере государства, в регионе Азад Джамму и Кашмир. Водные потоки также снесли 28 жилых строений.

С наступлением июля в Пакистане стартовал муссонный сезон. Традиционно он продолжается до сентября и приносит сильные дожди, которые крайне необходимы для сельского хозяйства, однако нередко оборачиваются наводнениями и прочими стихийными бедствиями.

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