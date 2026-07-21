Покойный экс-мэр Саратова стал фигурантом дела о мошенничестве

Схема действовала с 2005 года и продолжалась даже после смерти политика в 2017 году — вплоть до конца 2023-го. Общий ущерб бюджету оценивается минимум в 700 миллионов рублей. Действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На данный момент региональное ГУ МВД и СУ СК официальных комментариев по делу не давали.