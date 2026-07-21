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Мужчина задержан после убийства знакомого в ходе ссоры на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, убившего знакомого ударом тяжелым предметом по голове в ходе конфликта в квартире дома на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Измайловским межрайонным следственным отделом СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 20 июля в квартире дома на ул. 13-я Парковая между двумя знакомыми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил своего оппонента тяжелым предметом по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, где была зафиксирована обстановка и изъято предполагаемое орудие преступления.

«Подозреваемый установлен и задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается», — подчеркнули в СК.

СК