Мужчина задержан после убийства знакомого в ходе ссоры на востоке Москвы

По версии следствия, вечером 20 июля в квартире дома на ул. 13-я Парковая между двумя знакомыми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил своего оппонента тяжелым предметом по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.