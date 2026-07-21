Мужчина задержан после убийства знакомого в ходе ссоры на востоке Москвы

«Измайловским межрайонным следственным отделом СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, вечером 20 июля в квартире дома на ул. 13-я Парковая между двумя знакомыми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил своего оппонента тяжелым предметом по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия, где была зафиксирована обстановка и изъято предполагаемое орудие преступления.
«Подозреваемый установлен и задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается», — подчеркнули в СК.