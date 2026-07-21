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Туристка из Нижнего Тагила погибла в Кабардино-Балкарии

44-летняя женщина почувствовала себя плохо в урочище Джилы-Су.

Источник: Аргументы и факты

В горах Кабардино-Балкарии погибла 44-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина в компании родных была в урочище Джилы-Су, недалеко от водопада Султан, но почувствовала себя плохо. Она присела на скамейку отдохнуть, но когда встала, то сделала несколько шагов и упала на камни. Очевидцы пытались реанимировать туристку, но не спасти не смогли.

Как уточнили в региональном МЧС, инцидент произошел днем 19 июля в Зольском районе. Тело погибшей эвакуировали, по предварительным данным, причиной трагедии могла стать острая сердечная недостаточность. По факту гибели туристки в СК проводят доследственную проверку.

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