Туристка из Нижнего Тагила погибла в Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии погибла 44-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина в компании родных была в урочище Джилы-Су, недалеко от водопада Султан, но почувствовала себя плохо. Она присела на скамейку отдохнуть, но когда встала, то сделала несколько шагов и упала на камни. Очевидцы пытались реанимировать туристку, но не спасти не смогли.
Как уточнили в региональном МЧС, инцидент произошел днем 19 июля в Зольском районе. Тело погибшей эвакуировали, по предварительным данным, причиной трагедии могла стать острая сердечная недостаточность. По факту гибели туристки в СК проводят доследственную проверку.
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