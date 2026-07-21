Остались двое сыновей: что известно о погибшей байкерше Сонате

20 июля в Ростове-на-Дону в результате ДТП погибла байкерша Соната. Журналисты выяснили, чем она была известна.
По словам близких, они до сих пор не понимают, как ДТП могло произойти. На данный момент они занимаются поиском свидетелей трагедии, чтобы получить записи с камер наблюдения.
— Местность там нельзя назвать опасной, дорога ровная. Но по какой-то причине она съехала в разделительный палисадник и врезалась в бордюр, — уточнила семья погибшей.
У женщины остались двое сыновей, о которых теперь будут заботиться супруг и бабушка. Недавно младшему ребенку исполнилось 10 лет.
По профессии София была фармацевтом, однако позже решила оставить работу, чтобы больше времени уделять детям и посвятить себя любимому делу — мотоциклам, передает «КП-Ростов-на-Дону».
41-летняя Соната потеряла управление Harley-Davidson, врезалась в бордюр и упала на газон разделительной полосы. Медики срочно ее госпитализировали, однако она скончалась в реанимации.
22 июля 2024 года в Турции также погибла еще одна известная байкерша — Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Авария произошла на трассе Милас — Секе. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».