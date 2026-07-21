Под Алматы мопедист сбил пенсионерку на переходе и сбежал: что было дальше

С 2025 года в Казахстане мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Водители обязаны иметь водительское удостоверение (категории «А1», «А» или «В»), техпаспорт и номерной знак, а также проходить регистрацию в СпецЦОНе. Езда без регистрации и страховки наказывается штрафом.