Под Алматы мопедист сбил пенсионерку на переходе и сбежал: что было дальше

Как отмечают свидетели, после ДТП молодой человек спокойно собрал свои вещи и скрылся с места происшествия.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали некоторые подробности произошедшего.
Так, в результате аварии травмы получили пешеход и пассажир мопеда. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
«После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение водителя и задержали его».Пресс-служба ДП Алматинской области.
В итоге в отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
С 2025 года в Казахстане мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Водители обязаны иметь водительское удостоверение (категории «А1», «А» или «В»), техпаспорт и номерной знак, а также проходить регистрацию в СпецЦОНе. Езда без регистрации и страховки наказывается штрафом.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором женщина потеряла ногу. Автомобиль въехал во двор частного дома, где семья отмечала день рождения. Тяжелее всех пострадала именинница.