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Под Алматы мопедист сбил пенсионерку на переходе и сбежал: что было дальше

В поселке Боралдай Алматинской области мопедист на высокой скорости сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отмечают свидетели, после ДТП молодой человек спокойно собрал свои вещи и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали некоторые подробности произошедшего.

Так, в результате аварии травмы получили пешеход и пассажир мопеда. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

«После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение водителя и задержали его».Пресс-служба ДП Алматинской области.

В итоге в отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

С 2025 года в Казахстане мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Водители обязаны иметь водительское удостоверение (категории «А1», «А» или «В»), техпаспорт и номерной знак, а также проходить регистрацию в СпецЦОНе. Езда без регистрации и страховки наказывается штрафом.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области расследуют обстоятельства ДТП, в котором женщина потеряла ногу. Автомобиль въехал во двор частного дома, где семья отмечала день рождения. Тяжелее всех пострадала именинница.